قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مقولة "العقل السليم في الجسم السليم"، كاذبة، مشيرًا إلى أن الجميع يرددونها ويعلمونها لأبنائهم بالرغم من كونها خاطئة، وواصفًا إياها بـ"التعبير الفج والسمج".

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "صحصح وصحح"، عبر إذاعة "نجوم fm"، أنه من الجنون قول هذه المقولة، متابعًا: "بنلاقي ناس صحتها حلوة وأجسامها قوية، لكنها دماغها كالعصافير".

ورجح "عيسى"، أن تكون هذه المقولة لاتينية، مشددةً على أن العقل السليم لا يشترط أن يكون في الجسم السليم.

وواصل: "هذه المقولة تهين الكثير من العقول الرائعة، التي يعاني أصحابها من مرض ما، وستيفن هوكنج كان العالم الأشهر، كان عقله رائعًا واخترع عددا كبيرًا من الاختراعات بالرغم من أنه كان مريضًا بشدة، وطه حسين وعمار الشريعي وسيد مكاوي كانوا يملكون وعيًا كبيرًا، وبالرغم من ذلك لم يكن جسمهم سليمًا".