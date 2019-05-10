علي جمعة يكشف عن مهلة ملك السيئات للإنسان قبل كتابة معاصيه

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الذنب الذي يقوم به أي إنسان يتأخر ملك السيئات عن كتابته لمدة 6 ساعات من التي نتعامل بها في الدنيا.

وأضاف "جمعة"، خلال برنامجه "أحاديث الصيام"، والذي يذاع على فضائية "الحياة" أنه وخلال ذلك الوقت يرى هل تاب العبد أو رجع أو استغفر أو فعل شيئا يمحوا تلك السيئة: "إذا تبت واستغفرت وندمت عن ما فعلت، لم يكتبها عليك، ومعناها أنها يوم القيامة لن تجدها في سجلاتك، بمعنى أنها لم تسجل أصلا، لأن التوبة تمت في خلال 6 ساعات من حدوث الذنب الذي فعلته تحت وطأة وسوسة الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء".

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه يجب المبادرة بالتوبة والاستغفار حتى تكون صحيفتنا يوم القيامة بيضاء وذلك حديث نبوي شريف: "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون"، ولا يمكننا أن نفر من الخطيئة إلا أن نبادر بالتوبة".