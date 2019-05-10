عمرو يوسف: "فتاة أحلامي يجب أن تكون ذكية.. وبحب الملوخية بالبط"

كشف الفنان عمرو يوسف، عن مواصفات فتاة أحلامه، قائلا إنه "يحلم بفتاة جميلة وذكية وتخاف عليه وتقدر عمله، خاصة أن مهنته بها الكثير من المتاعب والمشاكل".

وأضاف "يوسف"، خلال استضافته في برنامج "السرداب" المذاع عبر فضائية "المحور"، مع الإعلامية رشا الخطيب، مساء الخميس، أن من ضمن الصفات التي يسعى التخلص منها هي حبه الطعام، وكثرة تناوله للطعام، مشيرا إلى أن طعامه المفضل هو "ملوخية بالأرانب أو البط".

وتزوج الفنان عمرو يوسف من الفنانة كندة علوش، في يناير من عام 2017، وأقيم حفل الزفاف بمدينة أسوان في فندق شهد تصوير آخر أعمال يوسف الدرامية، حضره الأصدقاء وزملاء الوسط الفني.

وكان هذا الحفل الثاني الذي يقام بعد 3 أيام من الحفل، بعد إقامة واحد بالقاهرة خصص لأهل العروسين.