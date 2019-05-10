طالب النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في طلب تقدم به لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بالتدخل الفورى وإيجاد آلية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لسرعة شحن جثامين المواطنين المصريين المتوفين بالخارج ونقلها إلى أقرب مطار لمحل سكن أسرة المتوفى على شبكة الخطوط الداخلية لمصر للطيران.

وجاء هذا الطلب بناء على الشكاوى المتكررة من المواطنين من طول مدة الانتظار بالمطارات ومعاناتهم أثناء السفر بالجثمان، وفقا لبيان صادر عن وزارة الطيران المدني، اليوم.

واستجابة للطلب، صدرت تعليمات مجلس الوزراء بدراسته مع وزارة الطيران المدني، التى اتخذت كل الإجراءات اللازمة في ضوء قرار وزير الطيران بنقل المواطنين المصريين المتوفين بالخارج إلى أقرب مطار لمحل سكن أسرهم، تخفيفا عليهم من مشقة السفر والانتظار.