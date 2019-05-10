أعلنت الولايات المتحدة الجمعة بدء تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين التي تعهدت بالرد في المقابل، ما يفاقم التوتر قبل بدء اليوم الثاني للمفاوضات التجارية بين الجانبين في واشنطن.

وأطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المفاوضين الأمريكيين على نتائج اليوم الأول من المباحثات مع الوفد الصيني الخميس، لكنه لم يتخذ أي خطوة لإرجاء تطبيق زيادة الرسوم ما بدد الآمال بإرجاء تنفيذ القرار وسط تواصل المفاوضات.

وبعد دقائق من دخول الزيادة الجديدة من 10 إلى 25 بالمئة، على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية حيز التنفيذ، أعلنت وزارة التجارة الصينية إنها "تأسف بشدة" للقرار الأمريكي وكررت تعهدها باتخاذ "التدابير المضادة اللازمة" دون تقديم أي تفاصيل.

وعاد مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم إلى طاولة المفاوضات مساء الخميس، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، والممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

ومنذ العام الماضي تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة الثنائية، ما أضر بالصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين وبقطاعي التصنيع في البلدين.

وأطلق ترامب الحرب التجارية وسط شكاوى من ممارسات تجارية صينية غير عادلة.

والتقى فريق المفاوضين الأمريكيين ترامب في ساعة متأخرة الخميس لإطلاعه على المحادثات و"اتفقوا على مواصلة المباحثات غدا في مكتب ممثل التجارة الأمريكي"، وفق بيان للبيت الأبيض.

والتقى لايتهايزر ومنوشين مع الوفد الصيني قرابة 90 دقيقة مساء الخميس. وأضاف بيان البيت الأبيض إنهما اجريا عشاء عمل مع ليو الذي يرأس الجانب الصيني.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "نأمل أن يتمكن الجانبان الأمريكي والصيني من الالتقاء في منتصف الطريق والعمل الجاد سويا لحل المشكلات القائمة من خلال التعاون والتشاور".

وعلى الرغم من تفاؤل المسؤولين في الأسابيع الماضية في أت المحادثات تمضي باتجاه التوصل لاتفاق، عاد التوتر هذا الأسبوع بعد أن اتهم ترامب الصين غاضبا بمحاولة التراجع عن التزاماتها.

وقال ترامب الخميس "أخذوا الكثير، الكثير من أجزاء ذلك الاتفاق وأعادوا التفاوض. لا يمكنكم القيام بذلك".

لكنه أبقى على الآمال بانقاذ اتفاق.

وقال ترامب "من الممكن التوصل له" مضيفا "تلقيت الليلة الماضية رسالة جميلة جدا من الرئيس شي" جينبينغ.

وفي نفس الوقت قال إنه سيكون راضيا أيضا بالإبقاء على الرسوم. كما هدد بأن تطال الرسوم الجمركية القاسية جميع السلع الصينية.

ودعا صندوق النقد الدولي الجانبين لاتخاذ قرار سريع محذرا من أن الخلاف التجاري يشكل "تهديدا" للنمو العالمي.