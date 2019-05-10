أعلنت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، أنها غير مسؤولة عن أي صفحات ينشأها البعض سواء من داخل الإيبارشية أو من خارجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت الإيبارشية في بيان لها، عن أسفها لما ورد ببعض هذه الصفحات منسوبًا للإيبارشية.

ونوهت الإيبارشية إلى أنه لا توجد أيّ صفحات أو حسابات رسمية للإيبارشية على مواقع التواصل الاجتماعي سوى الحساب الرسمي للإيبارشية على فيس بوك Aba، وصفحة إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، وصفحة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا، وصفحة أنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والحساب الرسمي للأنبا مكاريوس على تويتر، فقط.

وأشارت الإيبارشية إلى أن كل ما يتم تدواله من أخبار أو معلومات خارج الحسابات المذكورة أو صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هو معلومات غير دقيقة ولا رسمية.