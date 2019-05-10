ارتفع اليورو، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بفعل تنامي المخاوف من أن أي تصاعد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيجبر صانعي السياسات الأمريكيين على خفض أسعار الفائدة.

ودخلت زيادة للرسوم الجمركية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عشرة إلى 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ يوم الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، ويواصل الجانبان إجراء محادثات في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.

وبينما يعود مسؤولون أمريكيون وصينيون إلى مائدة التفاوض في وقت لاحق يوم الجمعة، زاد المستثمرون بقوة الرهان على خفض أسعار الفائدة الأمريكية إذ تتوقع الأسواق حاليا بالكاد زيادة واحدة في أسعار الفائدة بحلول نهاية 2019.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1220 دولار يوم الجمعة ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو، قليلا إلى 97.43.

لكن التوترات التجارية لم تؤثر بصفة عامة سوى بشكل محدود على أسواق الصرف الأجنبي مع ارتفاع الأصول التي تُعتبر في العادة ملاذا آمنا مثل الين الياباني 1.2 بالمئة فقط هذا الأسبوع.

وتماسك الجنيه الاسترليني حول مستوى 1.30 دولار بعد أن واصل تكبد بعض الخسائر هذا الأسبوع قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الأول من العام والذي من المتوقع أن ينمو 0.5 بالمئة مقارنة مع 0.3 بالمئة في الربع السابق.