رشح حزب ايلينيس ريزو سباستيس اليوناني، أحمد عبد الحميد خلف سيد، مصري الجنسية، ضمن قائمة الحزب لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، وبذلك يعتبر أول مرشح مصري وعربي للبرلمان الأوروبي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا - اليونان، أوضح فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد، أن المرشح المصري للبرلمان الأوروبي أحمد عبد الحميد حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1992 بتقدير عام جيد جدا، وكان الرابع على دفعته.

سافر لليونان للعمل مثل باقي الشباب المكافح منذ أكثر من 15 عاما واسم الشهرة باليونان هو "أحمد سيد" الاسم الأول والرابع كما تجري الأعراف اليونانية، وهو يعمل مترجم باليونان ، ويعتبر مثال للشباب المكافح الناجح .

يذكر أن حزب ايلينيس ريزو سباستيس اليوناني هو حزب وسطي برئاسة شخصية سياسية معروفه حمل رئيس الحزب سابقا ثلاث حقب وزارية هي الزراعة، والتخطيط، والعمل .