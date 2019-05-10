ضبط رجال إدارة تموين وادي النطرون في البحيرة، بمشاركة مباحث التموين، 20 طن أسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، بحوزة تاجر مبيدات زراعية بغرض بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقاد المهندس حسن فارس مدير الإدارة التموينية بوادي النطرون، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار الكسب غير المشروع ومهربي السلع المدعمة، تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفي، تمكنت من ضبط تاجر أسمدة ومبيدات زراعية بحوزته 400 شيكارة يوريا، زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي 20 طن يوريا مدعمة خاصة بوزارة الزراعة، ومحظور تداولها بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.