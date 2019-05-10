للأسبوع الثاني على التوالي يتصدر فيلم "Avengers: Endgame" قائمة عائدات التذاكر، محققا إجمالي إيرادات تجاوزت 2 مليار و303 ملايين دولار، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 356 مليون دولار.

وقد جرى بيع التذاكر الخاصة بالجزء الأخير من الفيلم بالفعل في جميع أنحاء العالم، مع تهافت الجماهير لمشاهدته، حيث تصل مدته إلى 3 ساعات.

ويشهد الجزء الأخير محاولة الباقين على قيد الحياة من فريق المنتقمون وحلفائهم، هزيمة "ثانوس"، الذي قضى على نصف الحياة في الكوكب.

والفيلم من إخراج أنتوني وجو روسو، تأليف كريستوفر ماركوس وستيفن مكفيلي، بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين منهم: "روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، مارك روفالو، كريس هيمسوورث، سكارليت جوهانسون، بري لارسون، جيريمي رينر، دون تشيدل، وبول رود".