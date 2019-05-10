أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تطبيق جزاءات مشددة على أي عامل من هيئة النظافة يضبط وهو يستغل ملابس العمل في التسول خلال شهر رمضان .

وقال راشد، إن بعض من العمال غير المنتمين لهيئة النظافة يرتدون ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال بالهيئة، ويمارسون التسول، ما يشوه من صوره عمال النظافة المكافحين الذين يؤدون واجبهم الوظيفي على أكمل وجه دون انتظار مقابل.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركه بالتنسيق مع شرطة المرافق على الطرق والشوارع الرئيسية لضبط أي متسول يرتدي زي عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ودعا راشد مواطني الجيزة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لأي فرد يتسول بزي عامل النظافة، مؤكدا انهم يمارسون الغش والتدليس على المواطنين خاصه خلال شهر رمضان الكريم.

ووجه المحافظ دوريات العمل بمتابعة فرق النظافة خلال شهر رمضان، سواء قبل أو بعد الإفطار، للتأكد من اداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير، مؤكدا أنه سيتابع يوميا حالة النظافة، ولن يتم السماح بانخفاض مستواها، خاصة بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ في النظافة، أشاد به المواطنين، مؤكدا مكافأة العمال المجتهدين والمخلصين في عملهم نهاية شهر رمضان، تتويجا لما بذلوه من جهد.