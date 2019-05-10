ضبط سيدة نصبت على موظف في 420 ألف جنيه

ضبط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، سيدة (مدير وشريك بإحدى شركات الاستثمار السياحى والعقاري) والكائن مقرها بدائرة قسم ثانٍ المنصورة بالدقهلية، تمارس نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم.

استولت السيدة على 420 ألف جنيه، من موظف بشركة سياحة مقابل توفير 30 عقد عمل بإحدى الدول العربية لراغبى السفر للخارج، بواقع 15 ألف جنيه لكل عقد من خلال الشركة المُشار إليها لكونها شريكة بذات الشركة، وعدم التزامها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع المدير المسؤول عن الشركة المشار إليها "جاري ضبطه"، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.