إحباط محاولة تهريب 19 مليون قرص منشطات ومكملات غذائية وأدوية مجهولة

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، استيراد أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مُقيم بالجيزة، رسالة "حاوية" من إحدى الدول العربية مشمولها (أمتعة شخصية) وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات، جرى تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط 18 مليون قرص منشطات، 800 ألف قرص مكملات غذائية، 43 ألف قرص دوائي، جميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها للبلاد دون الحصول على موافقات مسبقة من وزارة الصحة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.