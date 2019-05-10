الابتهالات والتواشيح الدينية تخطف الأضواء في سهرات أسيوط الرمضانية

تتواصل فاعليات الليالي والسهرات الرمضانية والدينية بأسيوط، يوميا، في "ممشى أهل مصر" على ترعة الإبراهيمية بحي شرق مدينة أسيوط طوال شهر رمضان الكريم، وسط حضور كبير من المواطنين.

و قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إن الفاعليات تتم بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وجامعة أسيوط ومديريات الثقافة والأوقاف والمنطقة الأزهرية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة للارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذه الليالي الرمضانية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي للمواطنين ومواجهة التطرف الفكري والديني من خلال عقد لقاءات فكرية وندوات ومحاضرات دينية مع كبار العلماء والمفكرين بالأزهر الشريف والأوقاف لنشر مبادئ الدين الصحيح فضلًا عن إقامة حفلات للإنشاد والابتهالات الدينية لإحياء تلك الليالي الرمضانية.

وعقد في هذا السياق لقاء فكري بالممشى السياحي وسط مشاركة عدد كبير من المواطنين وبحضور الشيخ محمد الأمين وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ أحمد محمد كمال، وأئمة الأوقاف والأزهر، واختتم هذه الفاعلية بالابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ عبد المهيمن محمد إمام مسجد السلطان الفرغل بأبوتيج، والذى حظيت باهتمام الحضور.

ويعرض يوميًا في الممشى السياحي فعاليات ثقافية وفنية ومعارض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية ومنتجات الجمعيات الأهلية والمدارس الفنية وكلية الزراعة لتسويق هذه المنتجات وتنمية الحرف التراثية مثل صناعة السجاد والكليم الأسيوطي التي تتميز بها محافظة أسيوط بالإضافة إلى تنظيم معارض ثقافية وفنية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة لإثراء الحركة الثقافية والفنية وتنمية مواهب الشباب والأطفال في الموسيقى والغناء والرسم.