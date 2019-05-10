تكثف مديرية أمن الإسكندرية جهودها، اليوم الجمعة، لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل الشقة محل سكنهما، وبهما عده طعنات بمختلف أنحاء الجسم، بمنطقة ميامي، شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهما، بمنطقة ميامي، دائرة القسم، شرق الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص وجود جثة سيدة تدعى "فاطمة. م. ع"، 35 عاما، ربة منزل، وطفلها يدعى "على. ال. أ"، 11 سنة، مسجي على الأرض بالشقة المشار إليها، يرتديان كامل ملابسهما.

وبمناظرة الجثتين، تبين وجود طعنات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وآثار دماء على الأرض، ووجود آثار مقاومة وبعثرة بمختلف أنحاء الشقة.

وجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

أخطرت النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثتين إلى المشرحة، وحرر محضر بقسم شرطة المنتزه أول بالواقعة.

وأمر المستشار أشرف المغربي المحامى العام لنيابات المنتزه، بتشريح جثتي المجنى عليهما لبيان سبب الوفاة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة.

فيما أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على جميع الكاميرات بمحيط الحادث، لتحديد هوية المتهمين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف ملابسات الحادث.