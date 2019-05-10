وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مسئولي الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والندوات وتنظيم دورات رمضانية في كرة القدم خلال شهر رمضان، واستغلال الفترة المسائية في تكثيف الأنشطة الرياضية التي تعود على الشباب بالفائدة.

وطالب المحافظة بالحرص على توفير المناخ المناسب للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، واكتشاف المهارات الإبداعية لدى الشباب وتنميتها والاستفادة بها في المجالات التنموية تماشيًا مع سياسية الدولة وتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإهتمام بالشباب وبناء أجسامهم وعقولهم واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالخير على المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال محمد محمود حسين وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إن جميع إدارات الشباب بالمراكز والأحياء تقوم بتنظيم العديد من الأنشطة الرياضية لجذب الشباب إلى المراكز وممارسة الرياضة حتى لا يكونوا عرضة لأفكار هدامة تضر المجتمع، لافتًا إلى أن مركز شباب أبنوب يستضيف فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم على ملاعبه بمشاركة 14 فريق من مراكز الشباب والأندية على مستوى الإدارة.