اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، 880 ألف جنيه من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين عن شهر أبريل الماضي، دون فوائد لإقامة مشروعات جديدة.

وشدد شاروبيم على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة.

كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة، وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.

وقال المحافظ، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات.

من جانبها، قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، إنه تم صرف المبلغ المذكور لـ 55 من الشباب "ذكور، إناث " على مستوى 15 وحدة محليـة بالمحافظة ليصل إجمالي القروض التي وفرها الجهاز لشباب الخريجين إلى 76 مليونا و824 ألف جنيه، واستفاد منها 11 ألفا و35 فتاة وشاب.