أروى جودة: تعلمت الكثير من "صانع الأحلام".. ولست بعيدة عن دراما رمضان

تشارك أروى جودة في المسلسل السوري "صانع الأحلام"، المأخوذ عن رواية بعنوان "قصة حلم" للكاتب هانى نقشبندي، والذي يتولى إخراجه محمد عبد العزيز، بجانب عدد من الأسماء من بينهم مكسيم خليل، جهاد سعد ومي سليم.

وتؤدي ضمن أحداث المسلسل شخصية طبيبة نفسية تدعى "هبة" تسعى إلى الوصول لمعلومات مهمة من الباحث الفزيائي سامي عمران، الذي يتمكن من اكتشاف طريقة تجعله قادرا على التأثير في أحلام الآخرين، ويذاع المسلسل على قناة "أبو ظبى".

أشارت أروى جودة أن فكرة مسلسل "صانع الأحلام" كانت مختلفة تماما عن أى عمل عرض عليها أو شاهدته من قبل، وهو ما دفعها للمشاركة فيه، ولم تضع نصب عينها فكرة الغياب عن الدراما الرمضانية في مصر مقابل المشاركة في عمل عربي.

وأضافت لـ "الوطن": "المسلسل يشارك به ممثلون مصريون بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين من مختلف الدول العربية، ولم أشعر أني ابتعد عن الموسم الرمضانى، كما تحمست للعمل مع المخرج محمد عبد العزيز ومكسيم خليل، وسعيدة بتلك التجربة لأنى تعلمت منها الكثير".