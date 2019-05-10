5 محظورات على الصائم في رمضان.. تعرف عليها

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول محظورات الصوم في رمضان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: "يجب على الصائم أن لا يعرض صيامه لما يفسده ويضيع ثوابه؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى ويضيع الصوم".

وحددت الدار 5 محظورات رئيسية للصيام وهي الغيبة والنميمة، القيل والقال، النظر إلى ما حرمه الله تعالى، الخصام والشقاق، قطع صلة الرحم.

وحذرت الدار المسلمين من فعل تلك الأشياء، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم؛ عملا بقوله صلى الله عليه واله وسلم: "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر"، أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، أو بعبارة أخرى أن يجتنب كل ما من شأنه أن يذهب التقوى أو يضعفها؛ لأن الصيام شرع لتحصيلها؛ قال تعالى: "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".