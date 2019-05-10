أدانت وزارة الخارجية المصرية، بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة سوق جميلة شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن مصرع 8 وإصابة 10.

وقدّمت الوزارة في بيان لها، التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم، مؤكدة على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره.

وجدّد البيان مُطالبة مصر بضرورة العمل على التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرُف، عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.