الكشف على 558 مريضا في قافلة علاجية بـ"علوش" بمطروح

أنهت مديرية الصحة بمطروح، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي أقيمت في قرية علوش يومي الأربعاء والخميس الماضيين تحت إشراف الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهالي مطروح المقيمين في القرى والنجوع.

وقال الدكتور سامي صالح مدير عام القوافل بمديرية الصحة بمطروح، إنه جرى الكشف على 558 مريضا في عيادة الباطنة بواقع 103 مرضى، والكشف في عيادة الجراحة على 68 مريضا، وفي عيادة الأطفال 296 مريضا، وفى عيادة النساء 18 مريضا، وفى عيادة الجلدية 58 مريضا، وعيادة الأنف والأذن 15 مريضا، والتحاليل الطبية 114 مريضا، والكشف المبكر عن السكر والضغط 42 مريضا، والتثقيف الصحي 120 مواطنا، بالإضافة إلى تحويلات 3 مرضى إلى مستشفى مطروح العام.