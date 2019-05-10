ضبطت مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا في مدينة طنطا، عاطلين بحوزتهما 20 طربة حشيش، و2 سلاح أبيض " مطواة".

كان رئيس مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا، تلقى إخطارا من ضباط الإدارة بضبط (م.ن عاطل – 29 سنة) و( أ.ع – 25 سنة – عاطل) سبق اتهامهما فى 21 قضية متنوعة، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهما 20 طربة حشيش بوزن 2 كيلو جرام، و2 سلاح أبيض "مطواة" وتم التحفظ على المضبوطات.

واعترف المتهمين بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، والأسلحة بغرض الدفاع عن النفس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.