تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة علاء سعد مدير الجمرك، اليوم، من إحبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من مطار القاهرة ترانزيت القاهرة أسيوط، تم الاشتباه فى راكب مصري قادم من السعودية ترانزيت أسيوط ويحمل 3 حقائب كبيرة، بفتيش حقائبة تبين وجود 4 أجهزة طبية ومونيتور منزوعة البيانات حتى يصعب معرفة نوعها وكمية من الأسلاك والكابلات والخراطيم والحوامل والمستلزمات الطبية داخل حقيبتين من حقائب، وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 500 ألف جنيها.

وقرر مجدي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.