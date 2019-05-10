وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، بروتوكول بين محافظة بورسعيد وهيئة التنمية الصناعية لتخصيص 54 مصنعا من مجمع الصناعات الصغيرة التابع للهيئة بجنوب بورسعيد للمحافظة بمبلغ 207 ملايين جنيه لتخصيصها لشباب المستثمرين.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس، بتقديم كافة التسهيلات وفتح الأبواب أمام شباب بورسعيد للاستثمار في المجال الصناعي كانت وراء توقيع هذا البروتوكول الذي سيجرى تنويع الإنتاج فيه بين صناعات القيمة المضافة من تكرير الغاز الطبيعي واستخدام مادة الـPVC والبروبلين لصناعات البلاستيك بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة.

وتولى جهاز المنطقة الحرة سداد قيمة هذه المصانع بمبلغ 207 ملايين جنيه وسيتم تقديم التسهيلات للشباب من أصحاب المصانع لسداد ثمنها من خلال قروض بنكية تسدد على عشرة سنوات وفائدة متناقصة تبلغ 5% سنويا.

ومن جهته وجه المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، الشكر إلى محافظ بورسعيد، على التعاون والجهود المبذولة لإحداث تنمية صناعية وتهيئة الأجواء أمام الشباب للاستثمار في هذا المجال.

وأكد أن الفرصة متاحة أمام شباب بورسعيد لتملك مشروعات صناعية في باقي المصانع الموجودة بالمجمع جنوب بورسعيد بخلاف أراضي أخرى متاحة للمستثمرين والشباب في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة والمجاورة للمجمع.

وقال إن الهيئة وفرت الوقت والجهد لشباب المستثمرين بمنحهم رخص التشغيل في ظرف ثلاثة أيام فقط بعد توقيع عقود التمليك، كما جهزت المصانع بكافة المرافق لبدء التشغيل الفوري لأصحابها لمجرد الحصول على رخصة التشغيل.