أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، 33 سفينة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.