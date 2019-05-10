احتجز الأمن الروسي منتج قناة Telegram Mash بتهمة التزوير وانتحال صفة أمنية بغرض الحصول على معلومات حول كارثة طائرة سوبرجت - 100 التي وقت في مطار شيريميتيفو قرب موسكو.

وطالب المنتج مراقبي الحركة الجوية بتسليمه مكالمات طاقم الطائرة المنكوبة مع المراقبة الأرضية وذلك بعد دخوله إلى مركز مراقبة التحليق الأرضي في المطار وتقديمه وثائق مزورة باسم النيابة العامة الروسية، ولكن مراقبي الحركة شكوا في أمره واتصلو بالشرطة التي ألقت القبض عليه، بحسب "صحيفة "سبق".

وأكد رئيس تحرير قناة Telegram Mash، مكسيم إيساكوف، واقعة توقيف أحد العاملين لديه، ولكنه أنكر وجود وثائق مزورة لدى الصحفي المذكور، لافتا إلى إن رجال الأمن، فتشوا مقر هيئة التحرير وصادروا كل الحواسيب، وقاموا باستجواب بعض العاملين.