أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2019 حتى أمس بلغت 272054 طن قمح و647 كيلو، لافتا إلى أن ما جرى توريده من أقماح حتى صباح اليوم بلغ 26658 طنا و14 كيلو قمح، ليصبح إجمالي ما تم توريده 298712 طنا و661 كيلو بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.

وأوضح أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام هي 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 389 ألفا و690 فدانا.

وأشار إلى أنه جرى تحديد عدد 12 نقطة تجميع بالإضافة إلى ٤ نقط تجميع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي فضلا عن 51 صومعة وشونة وبنكر بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه جرى رفع كفاءة بنك العاشر من رمضان وزيادة قدرته الاستعابية بالإضافة إلى اتباع الوسائل الصحيحة في التخزين للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف.

وناشد المحافظ، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.