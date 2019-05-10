حبس مواطن 4 أيام لإضرام النيران في "عديله" بالغربية

قررت نيابة كفر الزيات بالغربية، حبس مواطن 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة إضرام النيران في عامل، "زوج أخت زوجته" (عديله) بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتعود أحداث الواقعة عندما، تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية إخطارا من مركز شرطة كفر الزيات بوصول "م.أ.م" 45 عاما" مقيم بشارع فرن جاويش بقرية أبيار إلى مستشفى كفر الزيات العام مصاب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 60% بأنحاء الجسم.

وتبين قيام زوج أخت زوجته بالتعدي عليه وإلقاء قطعة قماش مشتعلة عليه مما أدى لإصابته، بسبب خلافات سابقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.