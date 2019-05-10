تحدثت الفنانة سميرة أحمد عن علاقتها بالله عز وجل، وسردت حكاية تتعلق بمناجاتها لله في شأن أخيها الذي أسر في حرب الاستنزاف، وروت سميرة أحمد تفاصيل القصة: "كان ليا أخ اسمه بهجت، كان من أبطال الصاعقة في الجيش وأسر في إسرائيل 5 أشهر و3 أيام، كنت بعدهم باليوم، وكنت بطلب من ربنا يرجعوا بالسلامة، وخلال الأعمال الخاصة في حرب الاستنزاف، كنت بدعي ربنا يرجع بالسلامة، وكنت بدعيله هو وأخواتي ربنا يوفقهم وينجحهم، كنت بقول لربنا عاوزه أشوفه تاني، وماما كانت طول الوقت بتعيط وكنت متأثرة ونفسي يرجع".

وأضافت سميرة أحمد، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج "كلم ربنا"، على راديو "9090"، اليوم الجمعة، أن شقيقها عاد في صفقة تبادل للأسرى: "كنت عاوزة أطمن عليه، ولما عرفت أنه رجع كنت بروح الكلية الحربية واتشعبط على السور وأنده يا بهجت، علشان يرد عليا، كل يوم خلال الـ3 أيام، كنت فوق السور، وكنت بتمنى أسمع صوته، بس هو مكنش بيرد عليا، لمدة 3 أيام لحد ماخرج".

وتابعت سميرة أحمد: "لما خرج كنت فرحانة وكنت بشكر ربنا لرجوعه، وربنا استجاب لدعائي وشكرته طول الوقت، وبشكره في كل حاجة وكل الأوقات".

وروت سميرة أحمد قصة أخرى، بعد فيلم الخرساء، الذي أدت فيه دور خرساء للمرة الأولى في تاريخ السينما، حيث كانت الفنانة الأولى التي تجسد الدور، منذ بداية الفيلم لنهايته: "الفيلم عمل ضجة، لأن أول مرة فنانة تطلع خرساء وكنت سعيدة بنجاح العمل، كنت برمي الصور بتاعتي للناس، وكان معايا عبدالحليم حافظ في العرض الأول للفيلم، والدكتور عبد القادر حاتم كان وزير الإعلام، وأخذت الجائزة الأولى في التمثيل، ويوم استلام الجائزة، كنت بجهز نفسي وأنا بستعد فوجئت بتليفون إنه الجائزة تم تأجيلها، وقعت على الكرسي وقعدت أفكر وقولت أكلم ربنا تاني وقولت لربنا أنت مش هتقبل ده وهتسبني أفرح تاني ويا رب رجع الجائزة تاني وفضلت أدعى وأقول يا رب حققلي الأمنية دي، وفوجئت بتليفون تاني في نفس اللحظة بيقولي الجائزة متأجلتش، وروحت الاحتفال في استديو مصر".