مصرع تاجر مخدرات بالسويس بعد اشتباكه مع قوات الأمن

لقي اليوم الجمعة، تاجر مواد مخدرة مصرعه، في تبادل إطلاق أعيرة نارية، بطريق "السويس – القاهرة"، وضبطت ما كان بحوزته من مواد مخدرة وأسلحة نارية، وتحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت معلومات وردت العميد عصام حافظ، رئيس إدارة البحث الجنائي تفيد، رصد عنصر إجرامي شديد الخطورة، يبيع بضاعته من الهيروين بمنطقة صحراوية على الطريق المؤدي للقاهرة، تقع ضمن نطاق حي فيصل شرق السويس.

وأفادت المعلومات الأمنية أن المتهم كان يزاول نشاطه الإجرامي بمنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية، إلا أنه نقل نشاطه بعد الضربات الأمنية بالمنطقة، وأنتقل لظهير الصحراوي بطريق "السويس– القاهرة"، هربا من الملاحقة الأمنية.

ووجه اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والجهات الأمنية المعنية، وداهمت حملة أمنية المتهم وفور رؤيته لرجال الشرطة أطلق عليهم أعيرة نارية وفر هاربا على دراجة نارية، فبادلته القوات النيران.

وأسفر ذلك عن مصرع المتهم، واشتعال النيران في دراجته، وطالت نيرانها المتهم وما كان بحوزته، وعثرت عناصر الأمن بحوزته على بندقيتين آليتين أحداهما محترقة، وعدد من خزن البنادق وفوارغ طلقات، وطبنجة روسي و2 خزينة للطبنجة، وكمية محترقة من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش ونظارة رؤية ليلية وهاتف محمول ومبلغ مالي 34 ألف جنية جزء منه محترق.