أكد المخرج أمير رمسيس، أنه يحضر في الوقت الحالي لفيلم بعنوان "حظر تجول"، تقوم ببطولته الفنانة إلهام شاهين، مؤكدا أنه سيبدأ التصوير به عقب الانتهاء من الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي مباشرة.

وعن ارتباط الاسم بلفظ سياسي، أكد رمسيس لـ"الوطن"، أن الفيلم ليس له علاقة بأي بالسياسة، وأنه فيلم اجتماعي تدور قصته في عام 2013.

"حظر تجوال" يدور أحداثه في إطار اجتماعي وهو يوم "حظر التجوال"، وتنفجر حقائق كثيرة في هذا اليوم، عن شكل علاقة الأم التي تجسدها إلهام شاهين بابنتها أمينة خليل، والعلاقة الخاصة بينهما ويصل الأمر إلى المواجهة لبعضهما البعض.