تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا: "مجلس النواب: إقرار الموازنة العامة بعد العيد ومهلة للجان حتى 25 مايو لتسليم تقاريرها.. مطالبة الحكومة بسرعة إرسال تعديلات قوانين (الشيوخ والحقوق السياسية والدوائر الانتخابية) للبرلمان".

كما تقرأ أيضًا في "الوطن": "ميدان المؤسسة: صوت القرآن يخفي أغاني المهرجانات.. والشرطة تطارد باعة كوبري المشاة ومحلات الطعام مغلقة وأخرى تخضع للتجديد".

ورياضيًا تقرأ: "الأهلي يواجه تحدي سموحة بالتسديدات والقوة البدنية للحفاظ على القمة.. وأزمة نقص لاعبين في الزمالك قبل مواجهة الداخلية".