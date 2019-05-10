بدأت الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، استعداداتها لفصل الصيف ومواجهة تزايد استهلاك مياه الشرب. وذكرت وزارة الإسكان، فى بيان لها اليوم، أنها أصدرت تكليفاتها لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، بسرعة تطهير الخزانات الأرضية بمحطات تنقية مياه الشرب، والمحطات العلوية بالشبكات، ومراجعة عمل المولدات الكهربائية، واختبار جاهزية بطارياتها للعمل دون معوقات.

وأشارت إلى وجود خطة للتعامل مع المناطق الساخنة، والعاملة بنظام المناوبات، من خلال توفير سيارات لمياه الشرب، وتحديد مناطق تمركز السيارات بتلك المناطق، وحث إدارات التوعية بالتواصل الفورى مع المناطق المتأثرة. وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً لتوفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال التنويع فى مصادر المياه المختلفة، وفى تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، مضيفاً أنه يتم بالتوازى مع ذلك زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى، لاسيما بمناطق الريف المصرى، من خلال عدد من المشروعات المختلفة، التى يتم تنفيذ بعضها بالتعاون مع الجهات الدولية.

تسليم أراضى "بيت الوطن" 9 يونيو بالمرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية وأراضى العاملين بالخارج

من جهة أخرى، يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، 9 يونيو المقبل، وحتى 19 سبتمبر، تسليم قطع الأراضى بالمرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية، والقطع المتبقية من المراحل السابقة، بالحى الخامس بمشروع «بيت الوطن» لأراضى المصريين العاملين فى الخارج.