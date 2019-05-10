قالت وسائل إعلام تركية إن عجز الرصيد النقدى للخزانة التركية تجاوز 14 مليار ليرة، فى أبريل، فى وقت تشهد فيه الليرة انهيارات متتالية جراء القلاقل السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، بحسب صحيفة «أحوال» التركية.

ونقلت الصحيفة بيانات لوزارة الخزانة التركية تكشف أن نسبة العجز بلغت نحو 2.4 مليار دولار الشهر الماضى. وأشارت إلى تراجع سعر الليرة أمام الدولار الأمريكى إلى أعلى من 6 ليرات لكل دولار، وسط مخاوف المتعاملين من تداعيات الفوضى السياسية فى البلاد إثر إلغاء نتائج الانتخابات البلدية فى «إسطنبول» التى فاز بها مرشح المعارضة أكرم أوغلو.

فى السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن بنوك حكومية تركية، بما فى ذلك البنك الزراعى، الأكبر من حيث الأصول، باعت مليار دولار، أمس الأول، وخلال ساعات تعاملات الأسواق الخارجية لكبح انخفاض فى قيمة الليرة. وقالت الخطوط الجوية التركية، أمس، إنها خسرت 1.25 مليار ليرة أى نحو 205 ملايين دولار، فى الربع الأول من العام، مقارنة مع خسارة 314 مليون ليرة فى نفس الفترة قبل عام.

الاتحاد الأوروبى يحذر أنقرة من التنقيب عن الغاز فى المياه القبرصية

وفى سياق آخر، حذر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى، مساء أمس، تركيا من أعمال التنقيب عن الغاز فى المياه القبرصية، مشدداً على أن «الدول الأوروبية تقف جميعها خلف قبرص».