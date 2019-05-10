غرق مجمع محاكم المنشاه فى مياه الصرف الصحى.. مشهد لم ينتهِ منذ سنوات

بات غرق مجمع محاكم مدينة المنشاه فى سوهاج بمياه الصرف الصحى مشهداً مألوفاً لدى الأهالى، وأصبح من غير الطبيعى أن يشاهد المترددون على مبنى المحكمة المدخل الرئيسى والفناء من الجهة الشمالية بدون مياه صرف صحى، ولأن مياه الصرف ضيف يومى على المحكمة، ظهرت الحشائش التى حوَّلت فناء المحكمة إلى ما يشبه الغابة.

مشكلة مجمع المحاكم مستمرة منذ عدة سنوات، بسبب تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحى، الذى بدأ العمل فيه عام ٢٠٠٣ ولم ينتهِ حتى الآن، ومدينة المنشاه بالكامل بما فيها المحكمة تعتمد على صرف المياه فى خزانات أرضية ليتم شفطها بعد ذلك، وهو ما أكده أيمن الشمندى، أحد المقيمين بمدينة المنشاه، منتقداً وضع مجمع المحاكم وغرق المبنى فى مياه الصرف الصحى، مؤكداً أن الأمر وصل فى بعض الأحيان إلى الاستعانة بجذوع النخيل ووضعها فوق المياه لكى يعبر عليها العاملون بالمجمع والأهالى، بعد أن غرق المبنى بالكامل فى مياه الصرف الصحى، لافتاً إلى وجود تقصير من المسئولين سواء فى شفط المياه من المحكمة أو متابعة مشروع الصرف الصحى المتوقف منذ سنوات.

وقال رمضان شعبان، رئيس فرع مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة المنشاه، إن مجمع المحاكم يعتمد على بيارات الصرف الصحى داخل المحكمة، موضحاً أن استهلاك مجمع المحاكم من المياه مرتفع للغاية وغير منطقى، موضحاً أنه يتم استهلاك من ٣٥ متراً إلى ٤٠ متراً مكعباً يومياً من المياه، وتلك الكميات من المياه تؤدى إلى امتلاء البيارات وطفح المياه منها.