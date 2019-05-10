أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن اقتناعه بأن المرشح الديموقراطي، الذي سينافسه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 سيكون جو بايدن أو بيرني ساندرز.

وغرد، صباح الجمعة، بين رسالتين حول المفاوضات التجارية مع الصين "في رأيي سيكون المرشح الديموقراطي إما جو الشرير وإما بيرني المجنون"، وقال "يختفي الآخرون بسرعة البرق!"، مشيرا إلى نحو 20 مرشحا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

ومنذ أسابيع يضاعف ترامب هجماته على بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما ما يدل على أنه يعتبره خصما حقيقيا، وفي نهاية أبريل الماضي، قال لقناة "فوكس نيوز"، "أعرفه منذ زمن بعيد. إنه رجل ضعيف"، وأضاف، "لن يكون قادرا على مواجهة الرئيس الصيني شي جينبينغ، يمكنني أن أؤكد لكم ذلك. إنه مستوى آخر من الطاقة والذكاء صراحة".

وتعرض بايدن مؤخرا لانتقادات على مواقف متطفلة وتصرفات غير لائقة حيال نساء. وأكد أنه لم يقصد إحراج أي شخص عمدا.