أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، اعتزامها تخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل بناء جدار بطول 80 ميلا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ونقلت قناة " الحرة " الأمريكية عن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان قوله "إن المبلغ تم اقتطاعه من مدخرات في عدد من البرامج الدفاعية، بما فيها برنامج يدعم الجيش وقوات أمنية أخرى في أفغانستان "، وأضاف شاناهان، الذي سيزور منطقة حدودية إن تحويل الأموال يؤكد أن البنتاجون ملتزم كليا بمعالجة أزمة الحدود.

وكان البنتاجون قد حول مليار دولار من حسابات ميزانية أفراد الجيش لدعم بناء الجدار، ومن المتوقع أن يحول البنتاجون أيضا ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من ميزانيات الإنشاءات العسكرية للمساهمة في تمويل بناء الجدار.