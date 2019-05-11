أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أنها قتلت 17 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" في الصومال، وذلك في ضربتين جويتين الأربعاء والخميس في شمال البلاد، وفي بيان أمس الجمعة، أوردت القيادة أنها استهدفت "معسكرا للتنظيم في الصومال في جبال جوليس في التاسع من مايو 2019" لافتة إلى "مقتل أربعة إرهابيين".

وتحدث بيان سابق مساء أمس الخميس عن مقتل 13 من عناصر تنظيم "داعش" في ضربة شنت الأربعاء في المنطقة نفسها، وقالت القيادة إن "هذه الحملة المقصودة تستند إلى معلومات استخباراتية أفضل وفهم أكبر لأنشطة التدريب والتجنيد لتنظيم داعش في بونتلاند"، المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في شمال الصومال، وأوضح المصدر نفسه أن الولايات المتحدة نفذت أربع ضربات جوية على التنظيم المتطرف في الصومال منذ 14 أبريل.

ومنتصف أبريل، أعلنت الولايات المتحدة مقتل الرجل الثاني في تنظيم "داعش" في الصومال عبدالحكيم دوكوب، وللتنظيم وجود ضئيل نسبيا في الصومال مقارنة بحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكن التنظيم ينشط خصوصا في بونتلاند (شمال) حيث أقام معسكرات تدريب ومخازن للأسلحة التي مصدرها خصوصا اليمن المجاور.

واندمجت حركة الشباب التي تعد أكبر مجموعة متطرفة في الصومال حتى الآن، رسميا مع تنظيم القاعدة في 2012، لكن عددا من أعضائها (نحو 200) انشقوا وانضموا إلى صفوف تنظيم "داعش"، وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية زعيم تنظيم "داعش" في الصومال عبدالقادر مؤمن على قائمة الإرهابيين الدوليين، وأواخر العام 2018، قدّرت "أفريكوم" عدد مقاتلي تنظيم "داعش" في الصومال بما بين 75 و250 مقاتلاً مقابل ثلاثة إلى سبعة آلاف مقاتل من حركة الشباب.