أوجه عديدة يظهر بها الفنان فتحي عبدالوهاب، في أربعة مسلسلات خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، جسد دور ضيف الشرف في اثنين منهم.

ويظهر فتحي عبدالوهاب مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "لآخر نفس"، ويؤدي فيه دور ضابط شرطة، يتعرض للقتل في الحلقة الأولى من أحداث المسلسل، إلا أنه رغم ذلك يظهر إلى نهاية الحلقات من خلال استخدام طريقة الـ"الفلاش باك".

المسلسل من تأليف أمين جمال، وعبدالله حسن، وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل.

كما يظهر فتحي عبدالوهاب من خلال مسلسل "لمس اكتاف"، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال ناجح ومتزوج من سيدة أرستقراطية، إضافة إلى زواجه من ابنة عمه، ذراعه الأيمن في تجارته للمخدرات.

"لمس اكتاف" بطولة ياسر جلال، إيمان العاصي، محمد عز، دنيا عبدالعزيز، هبة عبدالغني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

لم يكتف فتحي عبدالوهاب بالدور الرئيسي في دراما رمضان، إلا أنه ظهر كضيف شرف خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، من خلال شخصية "رمزي البهباجي"، أحد أغنى رجال الأعمال.

وخلال الحلقة الرابعة من مسلسل "طلقة حظ"، للفنان مصطفى خاطر، ظهر في عدة مشاهد في دور سائق سيارة "ربع نقل".