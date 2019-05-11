الحلقة 5 من قمر هادي.. اعتذار هاني سلامة و"فيروز" تقتل الكلب

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل "قمر هادي" بطلب "هادي" الذي يؤدي دوره هاني سلامة، الحقيقة من "رجاء" الذي يعمل في المعرض ويثق به كثيرا، وما أن يبدأ رجاء بالحديث يتغير المشهد وتظهر "ولاء" ابنة عم "هادي" وهي تنفعل على "عصام" الذي ترك "رجاء" يتحدث معه: قائلة "مش المفروض يكون أول واحد يتكلم معاه"، وحين ترد "مريم" التي تؤدي دورها يسرا اللوزي تسكتها ",لاء" قائلة: "بكلم عصام" لتظهر عداوة بين الاثنين تنتهي برد "سلمى" على "ولاء": "اهدي على نفسك".

تعود الكاميرا لـ هاني سلامة الذي انفعل وبدأ في تكسير زجاجات الخمر في "الاستاكوزا" الحجرة الخاصة به في حديقة الفيلا، وخرج غاضبا وحين حاول ابن عمه الإمساك به ضربه، وخرج وراءه رجاء الذي منعهم من الخروج وراءه ليخرجان ويظهران في السيارة بعد اللف كثيرا ويقول له "رجاء": "تعال نصلي المغرب" ليرد "هادي": "من امتى؟"، ويخبره من وقت قليل لشعوره باقتراب الأجل، فينفعل ويأخذه لمخزن مهجور ليسأله عن مفتاح الخزنة ويعطي المفتاح له.

يعود بالذاكرة يتذكر المخزن حيث كان هناك من يعمل بالصيانة على "مكنة" قديمة ومعه عارف أخيه ويدخل "هادي" ويرى مكتبة مثبتة في الحائط لتظهر خزنة ويضع "هارد" ورزم دولارات في الخزنة، وبعدها يأخذ عارف أخيه -من أبيه فقط ومن ذوي القدرات الخاصة- ليشتري له أغراض جديدة، الذي يطلب منه مشاهدة سباق فيدعه يذهب وعندما يراهما "عصام" يقول "أرسلته في مشوار".

يستمر "هادي" في حالة التذكر ويذهب لـ"عصام" مكان عملهم ليهاتفه "مروان" نجل عمه الذي يستعد لسباق ويحاولوا إقناعه بمسابقته وهو يبدأ بالهزار معه أنه "مش فاضي" ويذهب "مروان" للسباق وبعدها يظهر "هادي" الذي يكسب السباق ويشجعه "عارف"، ويعود للمنزل ليجد "مريم" تقول له إنها تريد الحديث معه بخصوص "فيروز" ابنتهما، فيقاطعها اتصال هاتفي من عارف ويرد هادي ليجد عارف يبكي، هنا يذهب لـ"عصام" يحذره من ضرب "عارف"، ليعايره الأول بشربه الخمر.

يعود "هادي" إلى مكان الحفل الذي مات فيه صديقه "رامز" ليسترجع الحادث وهو يحقن صديقه "رامز" بحقنة مخدرات ويخبأها في الشاليه، وحين يبحث عنها يجد "السرنجة"، فيدخل الغرفة ليجد "الولاعة" التي سقطت منه يوم الحادث، يستقل السيارة ويخرج لصاحب "الكشك" الذي يسأله هل تتذكرني؟ فلا يتذكره أولا لكنه حينما يترك باقي الفلوس وينادي مثل المرة السابقة يتذكره.

يعود "هادي" لمنزله ليجد أفراد أسرته مجتمعين، فيوجه كلامه لـ"عصام" قائلا: "حقك عليا يا عصام"، وينادي "مريم" ليعتذر لها ويقبل رأسها ويعود ليوجه الكلام للجميع: "حقك عليا وأنتم أهلي بطلب منكم تقفوا جنبي"، ويشعل سيجارته بالولاعة القديمة فيقف عمه الذي يؤدي دوره هادي الجيار ليسأله: "هل تتذكر الآن"، فيقول: "ليس كل شيء لكن كما قلت بالتدريج"، ليطفئ السيجارة بمجرد إشعالها ويصعد ليرتاح.

تظهر "فيروز" وهي تلعب مع الكلب وتخبره أنها تريد أن تريحه وتعانقه وهي تبكي لكنها تخبره أنها تريد راحته وتمسك بالوسادة وتضعها على الكلب لخنقه ويدخل عليها هاني سلامة لتنتهي الحلقة.