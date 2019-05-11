تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص في الدقهلية، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودي" من المواطنين، واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحري عنه وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصري).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.