انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم، والمقيد بها 100705 طلاب وطالبة أمام 536 لجنة موزعين على 17 إدارة تعليمية.

وقال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن المديرية استعدت لاستقبال الطلاب، وبدأنا في الساعة الرابعة صباحا توزيع الأوراق الامتحانية على جميع الإدارات التعليمية وجرى وصولها لجميع المدارس بكل إدارة تعليمية وأنه ترأس المطبعة السرية لتسليم الأوراق الامتحانية حرصا منه على تأمينها.

وأضاف عبد الرؤوف، أنه جرى توفير كافة الإمكانيات داخل اللجان والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، مشددا على ضرورة غلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا، وضرورة ختم أوراق الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب ووجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة امتحانية.

وأكد مدير مديرية تعليم الدقهلية، أن غرفة عمليات المديرية لم تستقبل أي شكاوى من الامتحان حتى الآن وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

ومن جهته قال محمود الشرقاوي رئيس الكنترول، إنه جرى توزيع أرقام الجلوس على جميع الطلاب وتم تسليمها لهم.