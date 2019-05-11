تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص الذين يقومون بالإتجار في الصواريخ والألعاب النارية بمنطقة الجمالية.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الجمالية، أفادت قيام أحد الأشخاص (تاجر ألعاب نارية - سن 36 - مقيم بالفيوم)، بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية داخل مخزن يملكه بدائرة القسم بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه ، وعثر بداخله على (عدد 21 كرتونه ألعاب نارية، بإجمالى 840 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده .