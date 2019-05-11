انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في أسوان

انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، اليوم، بأنواعها (عام - لغات وخاص - رياضي - دمج - منازل) للعام الدراسي 2018 - 2019، ويؤدي الطلاب البالغ عددهم 26 ألفا و635 طالبا وطالبة امتحانهم في مادة (اللغة العربية والخط والإملاء) أمام 285 لجنة بواقع 63 لجنة بإدارة أسوان، 21 لجنة بإدارة دراو، 35 لجنة بإدارة نصر النوبة، 71 لجنة بإدارة كوم أمبو، 95 لجنة بإدارة إدفو.

وتنتهي الامتحانات لجميع الطلاب يوم الخميس الموافق 16/5/2019 بمادة الدراسات الاجتماعية عدا طلاب مدارس اللغات تنتهي امتحاناتهم السبت الموافق 18/5/2019 بمادتي المستوى الرفيع.

وبحسب بيان إعلامي صادر عن مديرية التربية والتعليم بأسوان، فإن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان.

وجرى التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية على غرار غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لتلقي أي شكاوى أو مشكلات وكذلك متابعة الموقف الامتحاني بجميع اللجان أولًا بأول.

وأعطى وكيل الوزارة، تعليماته للمنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة توفير الانضباط والهدوء داخل اللجان، والالتزام بجميع القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم.