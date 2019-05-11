تفقد نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، سير الامتحانات في مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية ببورسعيد، وتابع أداء الطلاب للإمتحان في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019.
وتفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة المشير أحمد اسماعيل الإعدادية للبنات، ويؤدي بها 266 طالبة الامتحان، موزعين على 15 لجنة، وأشاد بهدوء اللجنة ونظامها وسيرها بالشكل الأمثل، ولم يتم رصد أي شكاوى من الطالبات من صعوبة أسئلة الامتحان أو مشكلات أخرى.
وفي لجنة مدرسة بورسعيد الرسمية للغات تفقد وكيل الوزارة اللجان التي تمثل 3 مدارس، وهي: بورسعيد الرسمية للغات، ومدرسة الراعي الصالح الخاصة، ومدرسة ليسية الحرية، وعددها 16 لجنة، وتضم 326 طالبا وطالبة، وناقش بعض الطلاب حول مدى رضاهم عن أسئلة الامتحان، ولم يبلغوا عن أى شكوى من صعوبة الأسئلة.