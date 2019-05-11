تفقد نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، سير الامتحانات في مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية ببورسعيد، وتابع أداء الطلاب للإمتحان ‏في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019.‏

وتفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة المشير أحمد اسماعيل الإعدادية للبنات، ويؤدي بها 266 طالبة الامتحان، موزعين على 15 ‏لجنة، وأشاد بهدوء اللجنة ونظامها وسيرها بالشكل الأمثل، ولم يتم رصد أي شكاوى من الطالبات من ‏صعوبة أسئلة الامتحان أو مشكلات أخرى.‏

وفي لجنة مدرسة بورسعيد الرسمية للغات تفقد وكيل الوزارة اللجان التي تمثل 3 مدارس، وهي: بورسعيد الرسمية للغات، ومدرسة ‏الراعي الصالح الخاصة، ومدرسة ليسية الحرية، وعددها 16 لجنة، وتضم 326 طالبا وطالبة، وناقش بعض الطلاب حول مدى ‏رضاهم عن أسئلة الامتحان، ولم يبلغوا عن أى شكوى من صعوبة الأسئلة.‏