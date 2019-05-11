اليوم.. الحكم في قضية رشوة بقيمة 3.5 ملايين جنيه بأحد البنوك

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، حكمها على 5 متهمين، بينهم موظفين في أحد البنوك بتهمة تقاضي رشوة مالية قدرها 3.5 مليون جنيه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد. س ع موظف بأحد البنوك، و"محمد. ع. م"موظف بأحد البنوك، و"عطية. م. ا" رجل أعمال، و"دعاء. م"مدرس مساعد بجامعة أسيوط، و"مدحت. ع" أستاذ جامعى، أن تقاضى المتهمان الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالبنك رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك فى مصنع زيوت بمحافظة الفيوم، وهذه النسبة تقدر بـ3 ملايين و500 ألف جنيه.

المتهم الثالث قدم الرشوة للمتهمين الأول والثاني، المتهمان الرابع والخامس سهلا وتوسطا لدفع وتسهيل الرشوة.