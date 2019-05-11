حصلت "الوطن" على صور تكشف قيام طلاب بمدرسة اللغات بمنطقة حوض الدرس بالقيام بالغش الجماعي خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.

كما حرر اثنين من المدرسين بالقطاع الريفي بالمحافظة محاضر تكشف قيام طلاب بإشهار أسلحة "مطاوي" بيضاء من أجل تهديدهم بسبب منعهم من الغش الجماعي داخل مدرسة بحي الجناين.

وقررت سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، إجراء تحقيق في الصور المتداولة والخاصة بقيام الطلاب بالغش الجماعي.

وقال أحمد شعيشع مسؤول الإعلام بمديرية التربية والتعليم بالسويس، إنه تقرر إجراء تحقيقا موسعا في واقعة تداول صور لطلاب خلال قيامهم بالغش الجماعي داخل مدرسة بالسويس وأنه سيجرى اتخاذ جميع الإجراءت القانونية.

وأضاف أحمد شعيشع، أن مدرسين حرروا محاضر ضد طلاب تعرضوا للمدرسين داخل مدرسة بحي الجناين وستتخذ الإجراءت الإدارية والقانونية ضد الطلاب مرتكبي الواقعة.

كما أصدر محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، تعليمات بإعداد تقرير كامل من مديرية التعليم يقدم له على ما حدث بالامتحانات في المدرسة.

وكشفت مدرسة طلبت عدم ذكر اسمها، أننا كنا نراقب الامتحان بالمدرسة وفوجئنا بطلاب يقومون بالغش بطريقة جماعية وحاولنا منعهم ولم يكن لدينا حل سوى نشر الصور عن طريق مواقع التواصل.

وأكدت المدرسة، أنه مطلوب تأمين أكبر للمدرسين خلال مراقبتهم الامتحانات داخل المدارس بالمحافظة لأن ما يقوم به الطلاب غير طبيعي على الإطلاق وهو إجرام كامل ويجب المحاسبة.