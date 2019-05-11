نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صحة ما أشيع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنان حسن يوسف.

وقال "زكي"، لـ"الوطن"، إن صحة الفنان حسن يوسف جيدة، وأن كل ما نُشر بشأن تعرضه لوعكة صحية أدت لوفاته غير صحيح.

يذكر أن آخر أعمال الفنان القدير حسن يوسف مسلسل "قضاة عظماء" مع المخرج عبد القادر الأطرش، الذى عرض عام 2017، والذي تناول السيرة الذاتية لعشرة قضاة خلال فترة حكم الدولة العباسية، الذين كانت لهم بصمات قوية في التاريخ الإسلامي.

كما طَرَحَ قضايا مهمة لنماذج مسلمة يُحتذى بها في المنهج الإسلامي، مع مناقشة القضايا المعاصرة الحالية التي تهدد استقرار المجتمعات العربية مثل القتل والتكفير.