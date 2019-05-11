قال صلاح النعماني المستشار الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، إن القيادة العسكرية العراقية، كان لها رؤية لما يحدث من جانب التنظيمات الإرهابية على الحدود العراقية السورية.

وأضاف "النعماني" في مدخلة هاتفية مع "أكسترا نيوز"، أنه جرى التنسيق مع السلطات السورية لمواجهة هذه التنظيمات داخل الأراضي السورية، حتى لا تعود مرة أخرى إلى الحدود العراقية.

وأكمل: كما جرى تأمين الحدود بين العراق وسوريا من قوات الارهاب والجيش العراقي، ونفذت القوات العراقية عمليات نوعية داخل الصحراء لمواجهة (فلول التنظيمات)، التي سعت للاختباء داخل الجبال والصحراء.

وتابع: "نعمل حاليا على مكافحة التطرف الفكري، بالتعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة، من أجل إعداد برامج مشتركة للوقاية من الفكر الإرهابي، فالجريمة الإرهابية يجب أن تتضافر كل الجهود للقضاء على الفكر الإرهابي".