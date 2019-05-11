أعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن تنظيم قافلة طبية لأهالي قريتي سيدي حنيش وأطنوح بمركز ومدينة مطروح.

وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم، إن القافلة تقوم بالكشف والعلاج بالمجان، وستنطلق يوم 14 مايو الجاري، وتستمر على مدار يومين.

وأضاف أن القافلة تضم استشاريين متخصص من وزارة الصحة، وتشرف عليها إدارة القوافل الطبية بالمديرية، من بينها تخصصات نساء وأطفال وجراحة وأنف وأذن وباطنة.

وأشار إلى أن المديرية مستمرة في تنظيم القوافل العلاجية لجميع أهالي مطروح في القرى البعيدة على مستوى المحافظة، طبقا للخطة التي أعدتها صحة مطروح في هذا الشأن لتقديم خدمات طبية لأبناء هذه المناطق.